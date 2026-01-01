Размер шрифта
Новости. Общество

Россиянам разрешили добровольно ставить новую отметку в паспорте

ФНС: с 2026 года в паспортах россиян можно указать номер из ЕРН
Владимир Трефилов/РИА Новости

Россияне с 2026 года смогут по желанию поставить в паспорт новую отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении. Это следует из приказа ФНС России, вступившего в силу с 1 января.

Как уточняется в документе, отметка будет проставляться в виде штампа налогового органа и содержать уникальный цифровой код, который присваивается гражданину при внесении его данных в федеральную систему Единого регистра сведений о населении.

Оформление такой отметки не является обязательным и проводится исключительно по инициативе гражданина. В ФНС отмечали, что услуга будет оказываться бесплатно.

Одновременно с этим с 1 января в паспортах граждан РФ перестанут проставлять отметку об ИНН.

В налоговой службе поясняли, что использование нового идентификатора упростит подтверждение личности и данных при получении государственных услуг, пособий и льгот, а также при регистрации имущественных прав.

В МВД России сообщали, что с начала 2026 года граждане России смогут по желанию проставить в паспорте до шести новых отметок. Помимо идентификатора Единого реестра населения, который можно указать вместо ИНН, в документ можно добавить сведения о регистрации или расторжении брака, делать отметки о детях, не достигших 14 лет, или указывать информацию о выданных паспортах.

Ранее на «Госуслугах» добавили возможность оформления еще одного документа.

