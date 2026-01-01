Лидеры Европы испытывают ярость из-за того, что президент США Дональд Трамп продолжает вести переговоры с Россией. Об этом сообщил американский политолог Дэниэл Макадамс на YouTube-канале журналистки Рейчел Блевинс.

«Европейцы в ярости от того, что президент Трамп добивается прогресса, говоря с обеими сторонами», — сказал эксперт.

Он добавил, что европейские лидеры готовы сделать все, чтобы ввести Трампа в заблуждение и сорвать переговорный процесс. При этом, как считает политолог, европейцам «наплевать» на украинцев, и они их мало волнуют.

Дэниэл Макадамс также прокомментировал возможную атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина. По его мнению, чем больше Украина будет пытаться наносить такие удары, тем дальше продвинется российская армия, поскольку «только это позволит обеспечить безопасность России». Однако он выразил уверенность, что пока у власти на Украине Владимир Зеленский, «осознания не произойдет».

До этого Дональд Трамп выразил обеспокоенность нынешним политическим курсом европейских стран. Глава Белого дома отметил, что США хотят «сохранить Европу Европой», но она идет в «очень плохом» направлении. По словам Трампа, Европа не должна так сильно меняться. Он призвал европейских лидеров быть осторожными.

Ранее Трамп назвал Келлога «идиотом» после его высокой оценки Зеленского.