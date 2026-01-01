Размер шрифта
Водителей предупредили о штрафах за езду с просроченными правами

Юрист Курбаков: за езду с просроченными правами может грозить штраф
Водителям в новогодние праздники может грозить штраф до 15 тыс. рублей и задержание автомобиля за езду с просроченными водительскими правами. Об этом РИА Новости рассказал юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Он пояснил, что с 1 января 2026 года автоматическое продление водительских удостоверений прекращается. При этом права, срок действия которых истекает до конца 2025 года, будут считаться действительными еще в течение трех лет. Если же срок удостоверения заканчивается 1 января 2026 года или позже, автоматическое продление на такой документ уже не распространяется.

Курбаков отметил, что управление автомобилем с правами, срок действия которых истек в рабочий день до начала праздничных выходных, будет расцениваться как административное правонарушение. По его словам, такая ситуация подпадает под часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ и может повлечь штраф от 5 до 15 тыс. рублей, отстранение от управления и задержание транспортного средства.

Юрист рекомендовал водителям, чтобы избежать рисков и проблем в праздничный период, заранее подать заявление на замену водительского удостоверения через портал «Госуслуги» или обратиться в подразделение ГИБДД до начала каникул.

Ранее автоюрист рассказал, можно ли клеить на машину наклейки с изображением Деда Мороза.

