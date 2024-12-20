Сколько можно хранить оливье в холодильнике: все о сроках годности новогодних блюд

Оливье, селедка под шубой, холодец: как долго они не портятся и как их правильно хранить

Оливье, селедка под шубой и холодец — традиционные блюда новогоднего стола. Как правило, их всегда готовят с избытком, и наутро в домах остаются тазики салатов и горы холодных закусок. Сколько можно хранить популярные праздничные блюда, как это правильно делать и можно ли продлить «жизнь» оливье — в материале «Газеты.Ru».

Как долго можно хранить оливье

Оливье — главный символ новогоднего стола, и многие по привычке готовят его слишком много. Однако далеко не все знакомы с правилами его хранения. Чтобы избежать неприятных последствий в разгар праздников, бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева рекомендует соблюдать несколько простых рекомендаций.

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«В составе оливье продукты с разными периодами хранения. Например, вареные яйца и картофель быстро портятся, а добавление колбасы или других мясных ингредиентов еще сокращает срок годности блюда», — рассказала «Газете.Ru» Тамара Мосева.

Чтобы не навредить здоровью, бренд-шеф советует запомнить несколько важных правил:

Если салат заправлен майонезом, его можно хранить в холодильнике не более 12 часов.



При комнатной температуре заправленный салат можно хранить всего 3-4 часа.



Без заправки салат оливье остается свежим дольше — до 24 часов.

12 часов можно хранить в холодильнике оливье, заправленный майонезом

«Для людей старше 65 лет особенно важно следить за качеством продуктов, так как их иммунная и пищеварительная системы более уязвимы, и даже небольшое ухудшение качества пищи может вызвать неприятные симптомы», — подчеркнула Тамара Мосева.

Как долго можно хранить селедку под шубой и другие салаты

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала «Газете.Ru», что на срок хранения абсолютно всех салатов влияет заправка.

Салаты из сырых овощей, винегреты, салаты с добавлением мяса, птицы, копченостей хранятся около 18 часов .



. После заправки такие салаты можно хранить в холодильнике лишь 12 часов .



. Это правило касается и селедки под шубой. Срок ее хранения в холодильнике — 12 часов .



. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки могут храниться 12 часов.

Мария Калошина советует вовсе не отправлять на полку холодильника салаты после заправки. Лучше внимательно дозировать порцию, не рассчитывая на хранение заправленного майонезом блюда.

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В пресс-службе Роспортребнадзора напомнили, что нельзя хранить в холодильнике салат рядом с сырыми мясными или рыбными продуктами. Бактерии могут попасть в блюдо.

Кроме того, важно помнить, что в состав большинства салатов входят вареные яйца. Этот фактор повышает риск заболевания сальмонеллезом. Заразиться возбудителем можно при употреблении в пищу вареных яиц, если они были приготовлены неправильно. Чтобы сальмонелла, попавшая в яйцо, исчезла, нужно варить его как минимум восемь минут.

Как долго можно хранить холодец

Срок еще одного популярного новогоднего блюда — холодца — тоже не превышает 12 часов в холодильнике.

Это связано с тем, что мясо для блюда мы разделываем вручную: так повышается риск занести в блюдо микробов. А бульон — отличная питательная среда для них.

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В Роспотребнадзоре рекомендуют готовить блюдо из расчета 200 граммов на человека. Не стоит запасаться холодцом впрок.

В какой посуде лучше хранить салаты

Тамара Мосева отмечает, что не последнюю роль в сохранении свежести салатов играет посуда.

«Лучше всего убирать оливье в стеклянную или пластиковую тару с плотно закрывающейся крышкой. Металлические емкости использовать не рекомендуется, так как они могут окисляться и влиять на вкус и качество блюда», — пояснила она.

Если вы хотите хранить салаты прямо в салатниках, используйте универсальные силиконовые крышки, чтобы закрыть продукт.

Как понять, что салат испортился?

Если салат стал водянистым, овощи утратили упругость, потемнели или появился странный запах — скорее всего, он испортился, предупреждает Тамара Мосева.

Бренд-шеф рекомендует выбросить такое блюдо, так как с большой вероятностью можно получить пищевое отравление, интоксикацию или обострение хронических заболеваний.

Как снизить риск пищевого отравления салатами

Чтобы наслаждаться новогодними салатами без риска для здоровья, следуйте этим простым правилам.

Для домашних салатов:

Готовьте небольшими порциями, чтобы не хранить их долго.



Заправляйте только ту часть, которая будет подана к столу.



Остатки убирайте в холодильник в герметичной таре.



Не храните салат дольше рекомендованных сроков, даже если он выглядит свежим.

Для покупных салатов:

