Новости политики

Лукашенко объявил наступивший год Годом белорусской женщины

Лукашенко: настало время объявить 2026 год Годом белорусской женщины
Andrei Stasevich/AP

2026 год станет Годом белорусской женщины. Об этом в своем новогоднем поздравлении заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Белоруссии чествуют матерей, жен и дочерей один день в году. Настало время отдать должное их особой роли в жизни страны и объявить 2026 год Годом белорусской женщины.

Лукашенко подчеркнул, что природа не создала ничего более совершенного, чем женщина. Поэтому необходимо беречь ее и свою землю, защищать от бед и невзгод свое будущее — семью, родных, близких и друзей.

Президент указал, что без любви к женщине, девушке настоящей любви быть не может.

31 декабря Лукашенко и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравили друг друга и народы двух стран с Новым годом.

Ранее Лукашенко дал совет белорусам никуда не уезжать. 

