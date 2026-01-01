Размер шрифта
Новости политики

Трамп дал Зеленскому прозвище «ублюдок»

NYT: Трамп на встречах нередко называл Зеленского «ублюдком»
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп нередко называл украинского лидера Владимира Зеленского «ублюдком» на личных встречах. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пять помощников главы Белого дома.

«На встречах господин Трамп иногда говорил о Зеленском: «Он ублюдок», — говорится в публикации.

В издании отметили, что во время своего первого президентского срока Трамп обвинял Украину, а не Россию во вмешательстве в выборы. Он также пытался добиться от Киева помощи в расследовании против Джо Байдена и его семьи, но это привело к первой попытке импичмента Трампа.

Несмотря на частую публичную критику Зеленского, Трамп уже несколько раз встречался с ним и принимал в США. Последние переговоры двух лидеров, ставшие по счету четвертыми в 2025 году, прошли во Флориде 28 декабря. Стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Украине. После этого президенты пообщались с европейскими политиками в режиме видеоконференции.

По итогам этой встречи Зеленский заявил, что мирный план по Украине был согласован на 90%. Однако о территориальных уступках и будущем Донбасса стороны не смогли договориться. Подробнее о том, как прошли переговоры во Флориде, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оскорбил Зеленского, назвав его «торгашом».

