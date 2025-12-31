Мой адрес не дом и не улица: чем пугает «Простоквашино» Сарика Андреасяна

Однажды столичный мальчик (Роман Панков), которого родители (Лиза Моряк и Павел Прилучный) за самостоятельность называют дядей Федором, приводит в квартиру говорящего кота Матроскина (голос Антона Табакова, старшего сына Олега Табакова). В ответ на закономерный материнский протест дядя Федор, не желая расставаться с новым другом, принимает решение уйти из дома. Вместе с котом он отправляется в деревню Простоквашино, где жил профессор Семин, как раз и научивший Матроскина говорить. Там они знакомятся с таким же общительным псом Шариком (голос Павла Деревянко). Втроем герои занимают один из пустующих домов и начинают обустраивать быт: организуют уборку, заводят корову и трактор. Тем временем родители, успевшие добраться до Сочи и наконец обнаружить пропажу дяди Федора, принимаются его разыскивать. А простоквашинский почтальон Печкин (Иван Охлобыстин) все с большим подозрением начинает поглядывать на троицу новых жителей.

Смотрите, до чего техника дошла: ваше «Простоквашино» тут и там передают. Пока в перезапущенном мультсериале по мотивам повестей Успенского дебютирует Владимир Путин, кинотеатры тонут в афишах одноименного игрового фильма, который в январе будет биться в прокате со вторым «Чебурашкой» и первым «Буратино». Но, как говорят англичане, одна из этих вещей не такая, как другие. Производством лайв-экшн-версии «Простоквашино» занималась кинокомпания братьев Андреасян — и хотя с годами своеобразное творчество студии стало причинять капельку меньше страданий (возможно, мы на стадии принятия), эта фамилия в титрах по-прежнему накладывает свой технический и художественный отпечаток.

Фильм в некотором роде продолжает прошлогоднюю андреасяновскую дилогию о сельской жизни на Руси разных лет: «Онегин» вздыхал по XIX столетию под чуткой режиссурой самого Сарика, «Домовенок Кузя», поставленный добрым его приятелем Виктором Лакисовым, пытался актуализировать дачную романтику в наши дни. «Простоквашино», снова снятое лично Сариком, метит куда-то в центр обозначенного таймлайна — и ныряет как бы в те же 70–80-е, что были у Успенского и культового мультфильма. Но вместо этого приземляется в некой карамельно-хромированной вариации СССР, от лучезарности которой сразу становится не по себе. Соответствующие подозрения усиливаются, когда звучит фраза «не по-человечески это как-то — всякие системы на людях испытывать», а арендованная корова вместо государственной оказывается соседской, приватизированной. Однако мы не станем интересоваться, таится ли в здешних зарослях борщевика, Магомаева, Хиля, Антонова, Леонтьева и «Самоцветов» с «Песнярами» изощренное антисоветское высказывание. Все-таки мы не из милиции.

Тем более что поводов поерзать тут хватает и без этого. Если бы фирменный андреасяновский эффект «зловещей долины» (не путать с «эффектом Долиной») не сопровождался существенным риском лишиться зрения, «Простоквашино» даже можно было бы похвалить за экспериментальность. Антропоморфные и не очень животные, нарисованные на компьютере (как водится, невыносимо плохо; кажется, даже кот Гарфилд из фильмов 20-летней давности, где его по-русски озвучивал Олег Табаков, выглядел куда приличнее), относятся, так скажем, к дополненной реальности, где действуют свои особые законы. Однако и живые актеры тут словно пытаются существовать в рамках анимационной пластики, подчеркнуто мультяшно двигаясь и разговаривая. А еще делая странные паузы, в которые, кажется, должен раздаваться закадровый смех — но ничего, разумеется, не раздается (на показе Тина Канделаки теоретизировала насчет того, что «Простоквашино» — это ситком).

Примечательно, что главным образом в этом направлении усердствуют новобранцы вселенной — жена режиссера Моряк и муза режиссера Прилучный. Тогда как, например, Охлобыстин (который вместе с Табаковым и Деревянко достался фильму в наследство от ребута мультика) занят чем-то принципиально иным — и как будто всю дорогу снимается не у Сарика Андреасяна в «Простоквашино», а у Роберта Эггерса в «Маяке» вместо Уиллема Дефо. Что производит, конечно, совершенно инфернальное впечатление (Сколько мы уже на этом камне? Пять недель? Два дня? Где мы? Помоги вспомнить. Кто ты такой, Томми?). Психоделической вишенкой на торте служит то обстоятельство, что дядя Федор, Печкин, папа и мама в фильме почему-то внешне сильно напоминают Велму, Шэгги, Фреда и Дафну из сериала про Скуби-Ду. Правда, за все час сорок пять никто так ни разу и не предлагает разделиться и поискать улики.

Итоговый хронометраж, к слову, переживается достаточно тяжело. Лента перенимает у классической трилогии эстетику, но с точки зрения сценария адаптирует именно первую повесть простоквашинского цикла «Дядя Федор, пес и кот» (в мультфильмах 1978–1984 годов профессор Семин и тр-тр Митя, например, не фигурировали). Стоит признать, что тамошний набор разрозненных анекдотиков слишком свободно укладывается в полнометражный фильм, из-за чего лента будто бы движется к финальным титрам на скорости 0,75. Андреасян, в какой-то момент возникающий с хичкоковским камео в образе таксиста, по обыкновению лишь усугубляет и без того скверное положение.

Как бы похихикивая над полученным возрастным рейтингом «6+», он облучает прозу Успенского шутками про домогательства, алкоголь, молочный бренд и дикими расистскими скетчами с участием кавказских милиционеров. А также, разумеется, мощной дозой сексизма: парадоксально, но фильм 2025 года относится к своему центральному женскому персонажу (маме, сыгранной, повторимся, женой Андреасяна) даже хуже, чем мультфильмы и книжки полувековой давности. Впрочем, именно с мамой связана единственная по-настоящему хорошая шутка во всей картине (про второго ребенка), так что нет худа без добра. Звучит, понятно, дико, однако если принять во внимание фундаментальную парадоксальность действующей тут системы координат (в которой, скажем, зазорно снимать Башарова, но не зазорно снимать Прилучного и экранизировать Успенского), все это перестает вызывать большое удивление.

На самом деле в какой-то момент удивление перестала вызывать вообще вся деятельность братьев Андреасян. Стало ясно: можно сколько угодно повторять, что неправильно ты, дядя Сарик, кино снимаешь, однако это уже не имеет никакого значения. Студия взяла индустрию измором и уже никуда не денется. Андреасян продолжит бездарно снимать сказки, продолжит бездарно экранизировать русскую классику — и продолжит зарабатывать на этих письмах дяди Федора немыслимые деньги. Он сам по себе мальчик. Свой собственный. А в поликлинику для опытов сдадут скорее нас.

Название: «Простоквашино»

Дата премьеры: 14 декабря 2025 года (Москва)

Дата выхода: 1 января 2026 года (предпоказы с 28 декабря 2025 года)

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 105 минут

Режиссер: Сарик Андреасян

В ролях: Роман Панков, Антон Табаков, Павел Деревянко, Дарья Блохина, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный, Татьяна Орлова, Тимур Батрутдинов, Алексей Маклаков, Александр Лыков, Роза Хайруллина