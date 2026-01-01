США атаковали две «нарколодки» в Карибском море, погибли пятеро

Вооруженные силы США нанесли удары по двум судам, которые, по данным американской стороны, перевозили запрещенные вещества, в результате чего погибли пять человек. Об этом сообщило Южное командование ВС США в социальной сети X.

В командовании уточнили, что операцию провели 31 декабря по распоряжению министра обороны Пита Хегсета силами объединенной оперативной группы «Южное копье». По данным американских военных, суда якобы эксплуатировали организации, признанные террористическими. В ведомстве утверждают, что корабли следовали по известным маршрутам наркотрафика и занимались наркоторговлей. В результате ударов, как утверждается, были убиты трое человек на одном судне и двое — на другом.

Отношения между США и Венесуэлой заметно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике с целью давления на правительство Николаса Мадуро.

Позже генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о вознаграждении в $50 млн за информацию, которая поможет задержать венесуэльского лидера. В Вашингтоне утверждают, что он использует террористические структуры для поставок наркотиков в США.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией, обвинив его в хищении активов, терроризме, контрабанде наркотиков и торговле людьми. Он потребовал вернуть, как утверждалось, похищенные нефть, земли и средства, а также предупредил о возможной полной блокаде танкеров, находящихся под санкциями.

Ранее Трамп потребовал от президента Колумбии пресечь производство наркотиков в стране.