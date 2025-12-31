Нападение длилось 13 часов: как ВСУ атаковали резиденцию Путина

Минобороны России раскрыло подробности атаки украинских дронов на новгородскую резиденцию Владимира Путина. По данным ведомства, в налете участвовал 91 БПЛА, продолжалось нападение 13 часов. Российские силы ПВО успешно отразили атаку, в числе сбитых беспилотников — «Чаклун-В», оснащенный фугасным зарядом весом 6 кг. Украина обвинения в нападении на резиденцию отвергает, а в России уже пообещали Киеву военный ответ и изменение переговорной позиции.

При попытке атаки на резиденцию президента России «Валдай» в Новгородской области в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали 91 беспилотник, сообщил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Александр Романенков.

«Около 19 часов 20 минут 28 декабря <...> был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины », — раскрыл офицер.

Минобороны России

Все дроны были сбиты российскими военными. 49 беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, 41 — над Новгородской и один — над Смоленской. Атака продолжалась до 08:30 29 декабря — суммарно она длилась около 13 часов .

«Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер », — добавил Романенков.

При отражении атаки на территории России никто не пострадал, разрушений нет.

Минобороны также опубликовало схему уничтожения украинских беспилотников и видео, на котором начальник расчета с позывным «Гром» продемонстрировал обломки дрона «Чаклун-В» , уничтоженного средствами ПВО.

«Боевая часть данного беспилотника представляет собой фугасный заряд весом шесть килограммов. <...> [Она] начинена большим количеством поражающих элементов и предназначалась для поражения живой силы и гражданских объектов», — заявил военный.

Он отметил, что обломки почти не повреждены, а боезаряд не разорвался, поскольку беспилотник был поражен в хвост.

Минобороны России

Также пресс-служба министерства выложила запись, на которой другой начальник расчета рассказал о самом ходе отражения атаки. Он раскрыл, что первая волна беспилотников заходила на защищаемый объект с юга, а вторая — с запада . «Попытка просочиться сквозь боевой порядок и перегрузить нашу оборону оказалась неудачной», — добавил он.

Житель поселка Рощино Игорь Большаков Новгородской области в разговоре с представителями Минобороны вспомнил момент отражения атаки ВСУ.

«Проснулся под утро от шума. Если честно, поначалу не понял, [думаю,] может, самосвалы где-то работают или что. А потом дошло там быстро, когда встал, что это. И звук ракет в первый раз в жизни слышал. Такой скрежет. Со стороны [Валдайского] озера я слышал, да», — поделился мужчина.

Как Россия ответит на атаку

Об атаке на резиденцию российского лидера 29 декабря сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что нападение было совершено на фоне переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. И хотя такой шаг Киева не заставит Россию выйти из мирного процесса, руководство страны пересмотрит переговорную позицию , предупредил он. Глава МИД указал, что армия России уже определила объекты для нанесения ответного удара.

При этом президент Украины Владимир Зеленский несколько раз отрицал произошедшее, называя информацию о налете беспилотников «недостоверной».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту атаку террористическим актом, направленным на срыв переговоров. Попытки Киева и западных СМИ утверждать, что беспилотники не летели на «Валдай», по его словам, совершенно безумны.

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале предположил, какие цели являются «базовым минимумом» для грядущего ответного удара России. По его словам, в список входят главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» выразил уверенность, что ответ Москвы будет «сверхтяжелым» и «страшным» , поскольку Киев покусился на государственность РФ.

Политолог Георгий Бовт же в Telegram-канале допустил, что из-за этой атаки Россия изменит переговорную позицию, расширив территориальные требования — для завершения конфликта будет выдвинуто условие вывода ВСУ с занимаемых территорий не только ДНР, но и Запорожской и Херсонской областей.