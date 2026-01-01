Размер шрифта
Стала известна новая минимальная розничная цена водки в России

Новая минимальная цена водки в России составляет 409 рубля за 0,5 литра
Варвара Гертье/РИА Новости

С января 2026 года минимальная розничная цена 0,5 литра водки составляет 409 рублей. Об этом, ссылаясь на вступивший в силу приказ министерства финансов РФ, сообщает РИА Новости.

Бренди и другая алкогольная продукция, произведенная из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов с выдержкой не менее трех лет, будет стоить минимум 605 рублей. За произведенные из дистиллятов с выдержкой не менее трех лет коньяк и виски придется заплатить 755 рублей.

Другой приказ Минфина устанавливает с наступившего года новую минимальную закупочную цену на этиловый спирт. В соответствии с ним минимальная закупочная цена без учета акциза и НДС на этиловый спирт и денатурированный этиловый спирт составит 84 рубля за литр.

30 декабря стало известно, что «Росспиртпром» приобрел 100% акций крупнейшего производителя водки в России «Татспритпрома».

Ранее сообщалось, что на прилавки может вернуться водка «Путинка». 

