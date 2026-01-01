В Забайкалье спустя сутки нашли 12-летнюю девочку, которая выносила мусор и пропала

СК: пропавшая в Могоче девочка найдена, ее жизни ничего не угрожает

В Забайкальском крае нашли 12-летнюю девочку, которая 31 декабря вышла из дома, чтобы вынести мусор, и пропала. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК России.

Инцидент произошел в городе Могоча. В ведомстве уточнили, что девочку обнаружили, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с ней работают следователи.

В СУ СК по Забайкальскому краю также сообщили о начале доследственной проверки по факту произошедшего. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, сообщение о пропаже поступило после того, как ребенок не вернулся домой вечером 31 декабря.

