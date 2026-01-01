Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Забайкалье спустя сутки нашли 12-летнюю девочку, которая выносила мусор и пропала

СК: пропавшая в Могоче девочка найдена, ее жизни ничего не угрожает
РИА Новости

В Забайкальском крае нашли 12-летнюю девочку, которая 31 декабря вышла из дома, чтобы вынести мусор, и пропала. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СК России.

Инцидент произошел в городе Могоча. В ведомстве уточнили, что девочку обнаружили, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время с ней работают следователи.

В СУ СК по Забайкальскому краю также сообщили о начале доследственной проверки по факту произошедшего. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах региона, сообщение о пропаже поступило после того, как ребенок не вернулся домой вечером 31 декабря.

Накануне в Ленинградской области поисковики обнаружили живыми отца и сына, которые отправились на прогулку с двумя собаками и заблудились в Ломоносовском районе. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», в операции участвовали 16 групп, включая семь отрядов «ЛизаАлерт», столько же подразделений ПСО «Экстремум», а также два вертолета и беспилотники с тепловизорами.

В отряде сообщили, что заявка на поиск поступила днем 30 декабря, а пропавших удалось найти вечером 31 декабря. Поисковики отметили, что отец и сын провели ночь в лесу, а выжить в мороз им помогли собаки, рядом с которыми они спали.

Ранее российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543961_rnd_2",
    "video_id": "record::03538429-4fc1-477a-bd2d-18e4b0a20351"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+