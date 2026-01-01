Путин в новогоднем обращении заявил, что верит в победу России

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина появилось на сайте Кремля. В нем глава государства пожелал гражданам, прежде всего, здоровья, счастья, взаимопонимания и благополучия, а также поблагодарил участников специальной военной операции (СВО).

«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом, верим в вас и нашу победу», — сказал российский лидер в Новый год на фоне Кремля.

Также Путин высказался о традициях, пожелав, чтобы они передавались из поколения в поколение и поддерживали нас всегда и во всем. Президент напомнил, что будущее зависит от каждого россиянина и отметил, что страна полагается на свои силы и верит тем, кто ей близок и дорог. Он также выразил готовность оказать поддержку всем, кто в ней нуждается.

В завершении глава государства призвал всех россиян открыть свои сердца для любви, дружбы и милосердия.

До этого Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что главной целью России является улучшение качества жизни людей в стране. Кроме того, президент упомянул устойчивое развитие регионов и всей России.

Ранее Путин высказался о планах и надеждах россиян.