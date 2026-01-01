Размер шрифта
Трамп высказал пожелание на Новый год

Трамп заявил, что желает в Новом году мира на земле
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп, выразил свое новогоднее пожелание – установление мира во всем мире. Об этом сообщает New York Post, цитируя слова американского лидера.

Отвечая на вопрос журналистов о его пожеланиях на Новый год, Трамп лаконично заявил: «мир на земле».

В настоящий момент глава государства встречает Новый год в своей частной резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в штате Флорида.

До этого мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям Москвы с праздничной речью, подводя черту под уходящим годом и адресуя москвичам пожелания крепкого здоровья, процветания и новых свершений в 2026 году. В своем поздравлении Собянин отметил ряд значимых достижений города, среди которых открытие новых станций метрополитена, строительство дорог, возведение жилых комплексов и промышленных зданий, модернизация поликлиник и образовательных учреждений (школ и детских садов), а также благоустройство парковых зон и строительство спортивных объектов.

Ранее российский военкор поздравил Украину с Новым годом.

