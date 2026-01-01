Зеленский: Украине было непросто изменить градус в отношениях с США

Украине было непросто изменить «градус» в отношениях с США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время своего новогоднего обращения, которое опубликовано в его Telegram-канале.

«Было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и США», — сказал украинский политик.

Также Зеленский высказался о соглашении по урегулированию конфликта на Украине. Он заявил, что его подпись будет стоять только под «сильным» мирным договором. В своем видеообращении украинский лидер упомянул Будапештский меморандум и минские соглашения, подчеркнув, что подобные договоренности не устроят Киев.

До этого Владимир Зеленский отказался выводить украинские войска из Донецкой народной республики (ДНР) в рамках плана США по урегулированию конфликта.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что темпы продвижения российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) сводят к нулю заинтересованность Москвы в выводе Вооруженных сил Украины с подконтрольных им территорий.

Кроме того, Путин предупреждал, что в случае отказа Украины от диалога, Россия «обеспечит освобождение своих исторических территорий военным путем».

Ранее в Европе призвали Зеленского к «болезненным уступкам» России.