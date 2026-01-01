Размер шрифта
Новости. Общество

В МВД предупредили о новых схемах мошенников на свиданиях

МВД: мошенники просят деньги якобы за возврат оплаты билетов на свиданиях
Мошенники через поддельные ссылки выманивают деньги у своих жертв, обещая вернуть оплату за билеты на различные мероприятия для свиданий. Об этом сообщают материалы МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

Как уточнили правоохранители, аферисты ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств, а затем, действуя от лица девушки, предлагают продолжить общение в мессенджере. В процессе общения они предлагают пойти на какое-либо мероприятие и присылают ссылку для покупки билетов. Молодой человек оплачивает билеты, но вскоре узнает, что новая знакомая не сможет присутствовать, после чего ему предлагают вернуть деньги по той же ссылке.

В техподдержке сайта, указанного в ссылке, жертве сообщают, что для оформления возврата необходимо перевести эквивалентную сумму на указанные реквизиты, после чего деньги обещают вернуть. После перевода появляется предупреждение, что деньги «не проходят», и пользователю предлагают повторить транзакцию. Такие «неудачные операции» повторяются несколько раз, пока пострадавший не осознает, что общался с мошенниками.

До этого знакомство в сети обернулось для заведующей магазина в Воронеже потерей крупной суммы. Мошенник убедил женщину вложить деньги в криптовалюту, и под его руководством она перевела средства с банковских карт, а также передала наличные. В общей сложности ее «вложения» составили более 3,4 млн рублей.

Ранее были названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года.

