РИА: дезертиры из ВСУ отрубали пальцы топором, чтобы не возвращаться на фронт

Некоторые дезертиры отрубали себе пальцы топором, если их возвращали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости пленный украинский боец Роман Дубовик.

«Рубали там себе пацаны пальцы, которые не хотели сюда ехать воевать», — поделился подробностями военнопленный.

Он отметил, что один из вернувшихся дезертиров пытался себя покалечить, ударив себя топором по голове.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что украинские военные перестали верить в победу и ругают генштаб ВСУ за ложь о ситуации на линии боевого соприкосновения. По словам источника, в сети все чаще начали появляться видеоролики, на которых командиры украинской армии признаются, что им не победить в противостоянии с ВС РФ.

В результате в рядах ВСУ растет число дезертиров. По словам президента России Владимира Путина, только с января по август 2025 года сбежали 150 тысяч украинских солдат. Глава государства отметил, что в России тоже есть дезертиры, самовольно оставляющие воинские части, но их единицы.

Ранее на Украине осудили дезертира, угнавшего БТР домой.