Потери ВСУ в 2025 году превысили полмиллиона человек

РИА Новости: потери армии Украины в 2025 году составили более 513 тыс. человек
Evgeniy Maloletka/AP

Украинская армия в 2025 году потеряла в боях около 513480 человек. Об этом, ссылаясь на данные министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Наибольшие потери украинские военные понесли в январе (51960), марте (47665) и октябре (47105) прошедшего года. Среднемесячные потери при этом составили около 42,7 тыс. человек.

В 2024 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 593410 человек.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские бойцы уничтожили 669 самолетов, 283 вертолета, 106194 дрона, 641 зенитный ракетный комплекс, 26815 танков и боевых бронированных машин, 1634 реактивные системы залпового огня, 32275 артиллерийских орудий и минометов, 50464 единицы автотранспорта противника.

27 декабря сообщалось, что в ходе операции по освобождению населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области российскими подразделениями было ликвидировано более батальона военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что во Львове закончились места на военном кладбище. 

