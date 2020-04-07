Минтранс разъяснил принципы вывоза россиян из-за рубежа

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Основные принципы организации вывозных рейсов для россиян, оставшихся за границей на фоне пандемии коронавируса нового типа, были определены в ходе заседания рабочей группы по перевозке российских граждан на родину. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Претендовать на вывозной рейс из другого государства смогут исключительно россияне, покинувшие страну после 1 января 2020 года, говорится в сообщении. При этом на борт рейса будут допущены лишь граждане, зарегистрированные на портале Госуслуг и внесенные в списки Минкомсвязи.

Кроме того, вывозные рейсы формируются по принципу «одна страна вылета – один российский регион или город прилета», что позволит снизить опасность распространения коронавируса, подчеркивает Минтранс.

Если у пассажира на руках имеется неиспользованный билет иностранной авиакомпании, он должен будет доплатить €200 при перелете из Европы и €400 при дальних перелетах, отмечается в сообщении. Если же имеется неиспользованный билет российской авиакомпании, пассажир сможет отправиться на родину бесплатно.

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