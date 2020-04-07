МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

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Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Подпольный «Банк России» находился в Нижнем Новгороде, откуда качественные подделки рассылали по всей стране с помощью маркетплейса «Гидра» в даркнете.

По данным следствия, в организацию фальшивомонетчиков входили несколько десятков человек, которые не были знакомы друг с другом лично.

Выявить преступников удалось через рядовых сотрудников магазина, которые размещали деньги в тайниках.

На данный момент задержаны трое жителей Нижегородской области, девушка из Москвы и мужчина из Подмосковья. Следствием установлено, что группа существовала около года и успела совершить примерно 3 тыс. сделок.

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