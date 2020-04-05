В Гидрометцентре предупредили о гололедице на столичных дорогах
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о гололедице на дорогах в воскресенье вечером, пишет РИА «Новости».
«Ветер будет усиливаться, а при ветре даже при небольших положительных температурах может быть гололедица», — сообщил Вильфанд.
Синоптик добавил, что пойдет небольшой снег, а ветер усилится до 17-18 метров в секунду.
Вильфанд призвал водителей быть осторожными на дорогах.
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