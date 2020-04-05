Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 550
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Казахстане увеличилось до 551. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб республики.
Согласно его данным, на 09.15 5 апреля в стране выявлено еще 20 случаев заражения COVID-19.
Как сообщает оперштаб, большинство случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нур-Султане (219) и Алма-Ате (110). Всего от инфекции в республике умерли пять пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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