Число заразившихся COVID-19 в Казахстане превысило 550

<img src="//img.gazeta.ru/files3/799/13026799/2020-03-24T000000Z_1013815785_RC2CQF9RAQ88_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-ITALY-pic905-895x505-25104.jpg">

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Казахстане увеличилось до 551. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб республики.

Согласно его данным, на 09.15 5 апреля в стране выявлено еще 20 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает оперштаб, большинство случаев заражения коронавирусом подтверждено в Нур-Султане (219) и Алма-Ате (110). Всего от инфекции в республике умерли пять пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Казахстане число заразившихся коронавирусом достигло 500

— На Украине зарегистрировали 129 новых случаев коронавируса

— В Узбекистане ввели обязательный режим самоизоляции