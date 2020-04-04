В России за сутки выявили 582 случая новой коронавирусной инфекции
В России за последние 24 часа обнаружили 582 заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе.
Стоит отметить, что число заболевших снизилось по сравнению с официальными данные на 3 апреля, когда был выявлен 601 новый случай заражения.
По данным штаба, инфекция была найдена в 32 регионах России. Всего за сутки после заражения COVID-19 погибли девять человек и 52 — выздоровели.
Больше всего заболевших зафиксировано в Москве (434) и Подмосковье (49). На третьем месте по числу заболевших — Санкт-Петербург, где инфекция подтвердилась у 15 человек.
Всего на данный момент в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 умерших и 333 человека, которые выздоровели.
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