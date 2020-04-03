Минпросвещения не исключает, что школьники будут учиться летом
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Министерство просвещения России стремится завершить учебный год к лету, но не исключает возможности продления занятий из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра просвещения России Дмитрия Глушко.
«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции», — сказал Глушко.
Он отметил, что во многом это будет зависеть от выполнения гражданами распоряжений властей.
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