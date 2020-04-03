Более двух тысяч сотрудников МЧС работают удаленно
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Более 2,2 тысяч сотрудников МЧС были переведены на дистанционный режим работы в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом общее число сотрудников МЧС составляет более 288,5 тысяч человек, отметили в пресс-службе. Там добавили, что пожарно-спасательные части и органы управления ведомства работают в режиме повышенной готовности.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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