В Таиланде из-за коронавируса под угрозой оказались слоны

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Многие слоны, работающие в туристическом секторе Таиланда, из-за вспышки Covid-19 могут голодать, быть проданными в зоопарки или попасть в нелегальную лесозаготовительную торговлю, передает The Star.

В материале сообщается, что жизнь 2000 слонов, занятых в туризме Таиланда, стала напряженной еще до эпидемии вируса. Часто использовались жесткие методы, чтобы подчинить животных человеку, заставить их возить туристов и выполнять трюки на шоу. Однако сейчас в результате закрытия границ и сокращения числа туристов животные не могут «оплатить» свое содержание и питание.

Зоозащитники считают, что голод, и угроза возобновления эксплуатации слонов еще впереди.