Главврач больницы в Коммунарке сообщил, что изолировался в своем кабинете
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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в Facebook о состоянии своего здоровья.
Проценко подтвердил, что у него выявлен коронавирус и сообщил, что изолировался в своем рабочем кабинете.
«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете», — написал он.
По словам врача, в кабинете есть все условия для дистанционной работы.
«Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело...Stay tuned», — написал врач.
Ранее телеканал «Россия-24» со ссылкой на медиков сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.