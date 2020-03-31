Главврач больницы в Коммунарке сообщил, что изолировался в своем кабинете

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал в Facebook о состоянии своего здоровья.

Проценко подтвердил, что у него выявлен коронавирус и сообщил, что изолировался в своем рабочем кабинете.

«Да, у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете», — написал он.

По словам врача, в кабинете есть все условия для дистанционной работы.

«Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело...Stay tuned», — написал врач.

Ранее телеканал «Россия-24» со ссылкой на медиков сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.