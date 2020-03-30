РПЦ переводит воскресные школы при храмах на дистанционное обучение

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Русская православная церковь переводит просветительские занятия с детьми и взрослыми в дистанционный режим, соответствующие рекомендации для приходов опубликованы на сайте синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ.

Занятия будут проводиться в формате видеоконференций на онлайн-платформах в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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