Власти Подмосковья закроют парки и детские площадки
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о принятом решении закрыть парки в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он отметил, что также запрет на посещение распространяется и на детские площадки.
Данное решение вступает в силу с 20.00 воскресенья, 29 марта.
«Возможность выходить из дома будет только для того, чтобы поехать на работу», — уточнил Воробьев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные меры были приняты в Подмосковье.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кремль прокомментировал введение режима самоизоляции в Москве и Подмосковье
— Жителей Москвы и Подмосковья обяжут соблюдать дистанцию 1,5 метра