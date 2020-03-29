Власти Подмосковья закроют парки и детские площадки

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о принятом решении закрыть парки в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что также запрет на посещение распространяется и на детские площадки.

Данное решение вступает в силу с 20.00 воскресенья, 29 марта.

«Возможность выходить из дома будет только для того, чтобы поехать на работу», — уточнил Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд мер по ограничению передвижения по городу. Аналогичные меры были приняты в Подмосковье.

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