Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Киргизии
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На территории Киргизии в воскресенье, 29 марта, произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает «Интерфакс» со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования Казахстана.
По ее данным, эпицентр землетрясения энергетическим классом 9.8 располагался на глубине 10 км и в 390 км от Алматы, на территории соседней Киргизии.
Информации о пострадавших не поступало.
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