Более 130 тысяч россиян вернулись из-за границы за неделю

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Более 130 тысяч граждан России вернулись домой с 20 по 27 марта, информирует МИД России в Telegram.

«Вернулся 133 431 гражданин России, в том числе 13 273 человека из стран, с которыми в результате принимаемых мер по нераспространению COVID-19 воздушное сообщение прекращено или ограничено», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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