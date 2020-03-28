В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

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В Москве в субботу, 28 марта, проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

При помощи 3,5 тыс. единиц техники будут обработаны проезжая часть, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды, рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что в Москве предприняты беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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