Минюст: поправки в КоАП о наказании за нарушение карантина уже готовы
Аппарат правительства и Минюст России подготовили проект комплексных поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают привлечение к ответственности нарушителей карантинных мероприятий по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина из-за коронавируса.
«Они предусматривают комплексные изменения в КоАП, направленные на повышение эффективности превентивной функции законодательства об административных правонарушениях в целях обеспечения неукоснительного соблюдения ограничительных мероприятий и правил поведения, вводимых для предотвращения распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний», — говорится в заявлении Минюста о соответствующих поправках.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России возросло до 658, выздоровели 30 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина