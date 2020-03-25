Минюст: поправки в КоАП о наказании за нарушение карантина уже готовы

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Аппарат правительства и Минюст России подготовили проект комплексных поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают привлечение к ответственности нарушителей карантинных мероприятий по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции России.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ужесточить ответственность за нарушение карантина из-за коронавируса.

«Они предусматривают комплексные изменения в КоАП, направленные на повышение эффективности превентивной функции законодательства об административных правонарушениях в целях обеспечения неукоснительного соблюдения ограничительных мероприятий и правил поведения, вводимых для предотвращения распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний», — говорится в заявлении Минюста о соответствующих поправках.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России возросло до 658, выздоровели 30 человек.

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