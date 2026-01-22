Трамп приготовился заплатить жителям Гренландии за согласие присоединиться к США

DM: Трамп предложит $1 млн каждому, кто проголосует за переход Гренландии к США

Американский президент Дональд Трамп планирует предложить каждому жителю Гренландии по $1 млн, если население проголосует за присоединение острова к Соединенным Штатам. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что пока политик обдумывает эту идею. В Гренландии проживают 57 тысяч человек.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее Путин сравнил цены за Аляску и Гренландию.