Общество

В Магадане закрыли аэропорт из-за неисправного самолета

Прокуратура: в Магадане самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП
Международный аэропорт Магадан

В Магадане самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыли. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, воздушное судно готовилось к вылету по маршруту Магадан — Москва, однако из-за технической неисправности экипаж прервал разгон и отказался от взлета. На борту находились 335 пассажиров. Никто из них, как и члены экипажа, не пострадал.

Из-за инцидента работа аэропорта Магадана приостановлена. Самолет, следовавший в город из Хабаровска, направили на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.

Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка технической подготовке самолета к вылету и действиям аэропортовых служб.

Кроме того, ведомство контролирует расследование, которое проводят специалисты МТУ Росавиации и Восточного МСУТ СК России. Прокуратура также проверит законность итоговых решений, принятых уполномоченными органами. Магаданский и Камчатский транспортные прокуроры следят за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им обязательных услуг в период ожидания.

Вылет рейса Магадан — Москва запланировали на следующий день. Пассажиры рейса из Хабаровска смогут вылететь в Магадан после возобновления работы аэропорта.

Ранее самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске.

