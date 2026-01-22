Игоря Бриля экстренно госпитализировали в Москве

Пианиста Игоря Бриля экстренно госпитализировали в московскую больницу из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Брилю стало плохо у себя дома. Ему вызвали скорую. На данный момент артист находится в кардиологическом отделении.

29 сентября 2023 года Telegram-канал Mash сообщил, что Брилю стало плохо в его московской квартире — его конечности стали неметь, а кончики пальцев на руках — покалывать. Он успел вызвать скорую, которая оказала ему медицинскую помощь.

Telegram-канал заявил, что во время госпитализации сердце Бриля якобы чуть не остановилось, однако врачи быстро среагировали и провели электроимпульсную терапию.

Тогда Бриль опроверг слухи о тяжелом состоянии после госпитализации. Артист рассказал, что почувствовал себя плохо 27 сентября. Врачи диагностировали ему аритмию и решили какое-то время понаблюдать за ним. Через полтора дня после госпитализации его уже выписали.

Игорь Бриль окончил фортепианное отделение музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в 1963 году. После выпуска он начал играть в джаз-оркестрах, а с 1968-го — выезжать с сольными концертами в Германию. В 1987-м Бриль удостоился звания заслуженного артиста России, а в 1998-м — народного.

