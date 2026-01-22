В генконсульстве подтвердили, что найденное в Босфоре тело принадлежит Свечникову

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило, что по результатам экспертизы ДНК найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, пропавшему в августе 2025 года во время заплыва. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипмиссии.

«С прискорбием сообщаем, что по результатам экспертизы ДНК тело, обнаруженное 20 января с.г. в районе Бешикташ у набережной Бебек, действительно принадлежит российскому пловцу Н.А.Свечникову», — отмечается в сообщении.

В дипмиссии также выразили надежду, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели россиянина.

О том, что на дне Босфора было обнаружено тело неизвестного, стало известно 20 января. По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в пяти километрах от места старта заплыва, во время которого пропал российский спортсмен.

21 января родители пловца в Турции сдали ДНК-тест для идентификации найденного тела.

24 августа 2025 года российский пловец, тренер и мастер спорта Николай Свечников исчез во время массового заплыва в Босфоре. 29-летний спортсмен не пришел к финишу, но организаторы обнаружили это лишь спустя восемь часов.

Ранее мать Свечникова сообщила, что тату на теле из Босфора совпадают с имевшимися у пловца.