Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Розничную сеть «Гулливер» могут продать

«Ъ»: розничная сеть «Гулливер» выставлена на продажу
Яндекс Карты

Собственники розничной сети «Гулливер» планируют продать бизнес. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на трех собеседников в инвестиционном рынке.

Отмечается, что в настоящее время компания направляет потенциальным покупателям предложения. Сами представители «Гулливера» пока не комментировали эту информацию.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил, что запрашиваемая стоимость сети может составлять 4–5 млрд рублей, но рыночная оценка должна быть не выше 3–3,5 млрд рублей.

Сеть «Гулливер» начала развиваться в Ульяновске в 2002 году. Сейчас у нее 100 магазинов в Ульяновской и Саратовской областях. Согласно данным ведущей справочно-аналитической системы для проверки контрагентов (СПАРК), выручка АО «Гулливер» в 2024 году выросла на 9% год по сравнению с 2023 годом и составила 20,3 млрд рублей.

Группа «Гулливер» также развивает сеть дискаунтеров «Победа», представленную в 31 регионе России, на конец прошлого года сеть насчитывала 674 магазина.

Бурмистров оценил бизнес «Победы» и «Народного амбара» примерно в 25 млрд рублей. При этом он считает, что продать эти активы будет сложнее из-за специфического формата, в частности «Победы».

Ранее сообщалось, что сеть магазинов «Верный» выставили на продажу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680077_rnd_8",
    "video_id": "record::2daf170f-acd8-4855-838d-376ae7c7784e"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+