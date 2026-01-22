В России заявили о критической ситуации с подготовкой будущих водителей

Российские автошколы и отраслевые эксперты заявили о проблемах в системе подготовки водителей и сдачи экзаменов в ГИБДД. Основной проблемой участники рынка называют нехватку экзаменаторов, из-за чего кандидаты в водители вынуждены месяцами ждать проверки навыков, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, эксперты обсуждали сложившиеся в области проблемы 21 января на круглом столе в Общественной палате. В ходе встречи участники отметили, что после трех неудачных попыток пересдача экзамена на права сейчас назначается не раньше чем через 6–9 месяцев. Такая длительная пауза, по мнению экспертов, напрямую влияет на дефицит водителей категорий С и D на рынке.

Кроме того, на круглом столе была озвучена проблема подготовки водителей для армии. Представитель ДОСААФ сообщил, что установленные сроки мешают подготовке будущих водителей военных грузовиков, так как они не успевают пересдать экзамен после трех неудачных попыток. В результате они идут в армию без водительских удостоверений.

Еще одной проблемой эксперты назвали разрыв между теорией и практикой, который по действующим правилам может достигать полугода. За это время кандидаты утрачивают часть навыков. Чтобы замотивировать будущих водителей лучше готовиться к экзаменам, было предложено ввести госпошлину за каждую пересдачу.

До этого сообщалось, что с марта нынешнего года российские автошколы смогут дистанционно преподавать теорию.

Ранее сообщалось, что в России вводятся новые программы для автошкол.