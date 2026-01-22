Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Наука

Ученые рассказали, когда нормальный вес не гарантирует защиты от диабета

NatMed: активность кишечных бактерий предсказывает риск диабета у стройных
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Гетеборгского университета показали, что «скрытое» метаболическое расстройство может не отражаться на весах, но при этом существенно повышать риск диабета и других заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (Nat Med).

Авторы предложили новый показатель — метаболический индекс массы тела (MetBMI), который учитывает не только рост и вес, но и биологические маркеры обмена веществ. В отличие от традиционного ИМТ (показателя соотношения веса и роста), MetBMI отражает работу метаболизма, жировой ткани и влияние кишечного микробиома.

Исследователи проанализировали данные о здоровье и образцы крови 1408 человек и выявили характерную молекулярную сигнатуру метаболической дисфункции — набор циркулирующих метаболитов, связанных с переработкой пищи и активностью кишечных бактерий. На основе этих данных был создан алгоритм MetBMI, который затем протестировали на независимой группе из 466 человек.

Оказалось, что MetBMI значительно точнее обычного ИМТ предсказывает риск диабета второго типа, жировой болезни печени и метаболического синдрома. У людей, чей MetBMI был выше ожидаемого при их массе тела, вероятность развития диабета второго типа была в 2,6 раза выше, а риск метаболического синдрома — до пяти раз выше, даже если вес оставался в пределах нормы.

Дополнительно ученые обнаружили связь MetBMI с микробиомом кишечника: более высокие значения индекса соответствовали меньшему разнообразию бактерий и сниженной способности микрофлоры расщеплять пищевые волокна. Это указывает на возможную роль питания и физической активности в улучшении метаболического здоровья без обязательного снижения веса.

Ранее ученые установили, в каком возрасте проблема лишнего веса становится наиболее острой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672943_rnd_2",
    "video_id": "record::7d2af5c6-1e77-4c2a-abbf-ffb5c1aa0d9d"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+