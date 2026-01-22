Лидеры ряда европейских стран хором и поодиночке пытаются убедить США снова стать главным спонсором Украины. Об этом сообщил РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, срыв мирных договоренностей — не единственная цель коллективного Запада.

«Лидеры целого ряда европейских стран и хором, и поодиночке пытаются убедить Соединенные Штаты Америки, лидера, президента Соединенных Штатов Америки, вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима», — подчеркнул глава СВР.

В интервью агентству Нарышкин также заявил, что планы так называемой коалиции желающих создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до полномасштабного военного конфликта. Он подчеркнул, что эти условия не только не уничтожают первопричины украинского конфликта, но и значительно усложняют международную обстановку.

Международный экономический форум в Давосе обернулся неудачей для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку в Швейцарию, а подписание Соглашения о процветании, которое предусматривало инвестиции в украинскую экономику, было отложено на неопределенный срок. В то же время спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи с американской стороной, после чего стало известно о готовящемся визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог допустил полный отказ Трампа от поддержки Украины.