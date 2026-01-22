В Госдуме призвали Роспотребнадзор и прокуратуру проверить качество школьного питания

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал Роспотребнадзор и прокуратуру провести внеплановую общероссийскую проверку качества школьного питания. Помимо этого, он предложил ввести бесплатные горячие обеды для всех школьников.

«Призываю Роспотребнадзор и прокуратуру провести общероссийскую проверку качества школьного питания. Думаю, выяснится много интересного и полетят головы чиновников, потому что безобразия в этой сфере хоть отбавляй во многих регионах России. И это при том, что цены на завтраки и обеды растут — очередное повышение произошло в январе этого года. Якобы на фоне увеличения стоимости продуктов, но людей такое объяснение не устраивает. В регионах и муниципалитетах есть, как говорят чиновники, «социально ориентированный» бюджет. Вот пусть он и компенсирует эти повышения. Для этого траты на чиновников нужно сократить, а здесь расходы увеличить. Помимо повышения контроля, мы предлагаем обеспечивать всех школьников бесплатным горячим питанием как минимум один раз в день. Чтоб получали его не только ученики начальной школы и льготники из классов постарше, как сейчас, а все школьники без исключения», — заявил Миронов.

Накануне новогодних праздников Роспотребнадзор по Саратовской области провел масштабную проверку школьных столовых — в 76% случаев выявлены нарушения. Претензии к качеству завтраков и обедов изданию Урал56.ру высказали и родители из Оренбургской области. По их словам, в некоторых школах детей кормят «водянистым супом, холодными липкими макаронами с сырой тефтелькой».

Ранее россияне назвали вариант школьного завтрака, который бы ели каждый день.