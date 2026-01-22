В Курской области нашли массовые захоронения после вторжения ВСУ

В Курской области после вооруженного вторжения ВСУ были обнаружены тела 524 погибших в местах массовых захоронений. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, поиск начался 6 августа 2024 года. Омбудсмен отметила, что после захвата мирных жителей и начала боевых действий власти задействовали все доступные ресурсы для помощи людям в розыске пропавших родственников.

Москалькова уточнила, что в базу данных пропавших без вести внесли 2173 человека. Из них 1378 удалось найти живыми, 452 до сих пор числятся в розыске, а 343 человека погибли.

Омбудсмен подчеркнула, что работа по установлению судеб людей продолжается.

С августа 2024 года саперы МЧС обнаружили и уничтожили в приграничных районах Курской области более 16 тыс. взрывоопасных предметов. Кроме того, специалисты МЧС очистили от взрывчатки более 1 тысячи гектаров территорий области.

В декабре 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что угроза вторжения ВСУ в Белгородскую, Брянскую и Курскую области снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

Ранее губернатор Александр Хинштейн напомнил, что в приграничье Курской области все еще опасно.