«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу», несмотря на голевую передачу Овечкина

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Ванкуверу».

Встреча завершилась со счетом 3:4. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» идет на 12 месте, набрав 54 очка. В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Калгари». Встреча состоится 24 января. Команды выйдут на лед в 5.00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин продлил безголевую серию.