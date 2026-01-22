На Украине истек срок внесения залога за Тимошенко

Назначенный судом срок по внесению залога по делу о подкупе депутатов против лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко истек в полночь (01:00 мск). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сообщений об уплате залога пока нигде не было. Его сумма составляет 33,3 млн гривен (около $760 тыс.).

До этого ТАСС, ознакомившись с декларацией имущества Тимошенко, сообщил, что на счетах депутата и ее супруга два года хранилось примерно $5 млн. Причем $4 млн из этой суммы лежали на счете Тимошенко. На суде она рассказала, что получила эти деньги от американской компании в качестве «моральной компенсации» за тюремное заключение в 2011-2014 годах. Название фирмы бывший премьер Украины уточнять не стала. Также она сообщила, что эти $4 млн передала дочери на ведение бизнеса.

По данным украинского издания «Обозреватель», НАБУ подозревает Тимошенко в коррупции.

Ранее на Украине арестовали часть имущества Тимошенко.