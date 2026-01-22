Мужчина, разбивший мемориальную доску Политковской, выдвинул свою версию происшедшего

Мужчина, разбивший мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской в Москве, в суде назвал происшедшее случайностью. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

По его словам, он шел мимо таблички и увидел завядшие цветы. Поскольку мужчина родился в Москве, имеет религиозное воспитание и получил высшее образование по специальности «религиоведение», решил убрать мусор и выкинуть цветы. При этом к табличке он не прикасался, намеренно ее не срывал — она сама упала и разбилась. Мужчина, не зная, куда в таких случаях следует обращаться, так как собственник не был указан, просто прошел дальше.

21 января стало известно, что Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей мужчину за повреждение мемориальной таблички на доме Политковской. Суд признал Александра Филиппова виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначил ему административный штраф.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что такое наказание является недостаточным.

В середине января в Москве дважды разбивали мемориальные доски, установленные в память о Политковской. По данным СМИ, ответственность за уничтожение первого памятного знака взяла на себя запрещенная в России неонацистская группировка.

Ранее бюст Политковской установили во Франции.