Популярные в РФ гибридные кроссоверы Zeekr начали массово ломаться

У популярных в России премиальных китайских кроссоверов Zeekr 9X при пробеге от 10 до 8 тыс. километров трескается корпус заднего мотор-редуктора, что приводит к потере герметичности. Об этом сообщает Motor.

По данным издания, несмотря на высокую стоимость в 11–12 млн рублей, автомобиль пользуется спросом у обеспеченных покупателей, пересаживающихся с BMW и Mercedes. Поскольку кроссовер поставляется в РФ неофициально, владельцы лишены возможности бесплатного гарантийного ремонта.

Motor отметил, что за три недели января в России зафиксировано более десяти случаев поломки. По мнению экспертов, проблема вызвана конструктивным просчетом — недостаточным количеством точек крепления узла. На данный момент Zeekr не объявлял об отзывной кампании. Владельцам предлагают замену редуктора за 580–750 тыс. рублей или сварку трещин за 30–50 тыс. рублей, однако последний способ ремонта эксперты считают ненадежным.

Аналогичные поломки фиксируют и в Китае. Продавцы в РФ советуют покупателям оформлять страховку, заменяющую гарантию, и рассматривают возможность усиления редукторов на новых машинах до продажи.

