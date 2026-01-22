Москалькова: Киев вернул тела двух бойцов ВС России, попавших в плен без ранений

Украина в рамках обмена передала России тела двух военнослужащих, которые в 2025 году попали в плен без каких-либо ранений. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По ее словам, бойцы оказались в плену в мае 2025 года, о чем свидетельствует видеозапись, опубликованная в неназванном украинском Telegram-канале. Москалькова отметила, что на кадрах видно, что у российских военных отсутствуют ранения.

«Украинские власти данную информацию по официальным запросам нашей стороны не подтвердили и уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена», — подчеркнула омбудсмен.

Москалькова отметила, что несколько фактов, подтверждающих военные преступления Киева в отношении российских военнослужащих, она предоставила 16 января на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич в Женеве.

Накануне председатель Международного общественного трибунала по преступлениям Украины Максим Григорьев сообщил, что организация представила доклад о зверствах ВСУ в городе Красноармейске и Красноармейском районе ДНР.

