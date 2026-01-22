В России ожидают резкий рост наличных

Оборот наличных в России в среднесрочной перспективе значительно увеличится, несмотря на усилия властей по снижению доли теневой экономики. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Центробанка.

Согласно базовому сценарию регулятора, в ближайшие пять лет объем наличных расчетов вырастет на 22% и достигнет 24 трлн рублей. В рисковом варианте развития событий показатель может увеличиться на 35% — до 26,6 трлн рублей.

Эксперты связывают такую динамику с рядом факторов. В частности, речь идет о повышении НДС и резком снижении порога для его уплаты малым бизнесом. Аналитики считают, что это может подтолкнуть часть предпринимателей к использованию наличных расчетов.

Кроме того, на ситуацию влияет общая экономическая неопределенность. Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая пояснила, что в периоды кризисов люди традиционно стараются держать при себе запас наличных на случай непредвиденных обстоятельств.

Однако доцент экономического факультета РУДН Софья Главина высказала иное мнение. Она считает, что к 2030 году цифровой рубль может уменьшить использование наличных денег в России на 5—10%.

Эксперт предположила, что спрос на наличные сократится в сферах, где важны удобство, скорость и прозрачность, например, в розничной торговле, госуслугах, платежах между субъектами России.

Ранее ЦБ представил новую банкноту 1000 рублей.