Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

В России ожидают резкий рост наличных

Центробанк предсказал увеличение оборота наличных до 24 трлн рублей
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Оборот наличных в России в среднесрочной перспективе значительно увеличится, несмотря на усилия властей по снижению доли теневой экономики. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз Центробанка.

Согласно базовому сценарию регулятора, в ближайшие пять лет объем наличных расчетов вырастет на 22% и достигнет 24 трлн рублей. В рисковом варианте развития событий показатель может увеличиться на 35% — до 26,6 трлн рублей.

Эксперты связывают такую динамику с рядом факторов. В частности, речь идет о повышении НДС и резком снижении порога для его уплаты малым бизнесом. Аналитики считают, что это может подтолкнуть часть предпринимателей к использованию наличных расчетов.

Кроме того, на ситуацию влияет общая экономическая неопределенность. Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая пояснила, что в периоды кризисов люди традиционно стараются держать при себе запас наличных на случай непредвиденных обстоятельств.

Однако доцент экономического факультета РУДН Софья Главина высказала иное мнение. Она считает, что к 2030 году цифровой рубль может уменьшить использование наличных денег в России на 5—10%.

Эксперт предположила, что спрос на наличные сократится в сферах, где важны удобство, скорость и прозрачность, например, в розничной торговле, госуслугах, платежах между субъектами России.

Ранее ЦБ представил новую банкноту 1000 рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680065_rnd_8",
    "video_id": "record::6d7061f2-df6a-41c6-a569-f7879b9042d8"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+