Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает позиции в районе Хатнего в Харьковской области пограничниками. Некоторых из них преждевременно выписывают из госпиталей и вызывают из отпусков, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на позиции вызываются военнослужащие 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины, которые в срочном порядке должны прикрыть дыры в обороне ВСУ.

«Личный состав вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не завершив курс реабилитации», — рассказал источник.

До этого депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что в ряды украинской армии в рамках мобилизации призываются носители ВИЧ, больные туберкулезом в открытой форме, а также страдающие другими тяжелыми заболеваниями люди. По словам парламентария, был случай, когда на службу в ВСУ призвали мужчину, несмотря на то, что в заключении военно-врачебной комиссии были указаны умственная отсталость, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга и другие заболевания.

Ранее украинский пленный рассказал о мобилизации в ВСУ больных эпилепсией.