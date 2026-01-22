Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

Киев отправляет на поле боя больных бойцов, чтобы заткнуть дыры в обороне

ТАСС: командование ВСУ бросает на позиции у Хатнего недолечившихся пограничников
Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает позиции в районе Хатнего в Харьковской области пограничниками. Некоторых из них преждевременно выписывают из госпиталей и вызывают из отпусков, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на позиции вызываются военнослужащие 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины, которые в срочном порядке должны прикрыть дыры в обороне ВСУ.

«Личный состав вызывают из отпусков и выписывают из полевых госпиталей, не завершив курс реабилитации», — рассказал источник.

До этого депутат Верховной рады Александр Федиенко сообщил, что в ряды украинской армии в рамках мобилизации призываются носители ВИЧ, больные туберкулезом в открытой форме, а также страдающие другими тяжелыми заболеваниями люди. По словам парламентария, был случай, когда на службу в ВСУ призвали мужчину, несмотря на то, что в заключении военно-врачебной комиссии были указаны умственная отсталость, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга и другие заболевания.

Ранее украинский пленный рассказал о мобилизации в ВСУ больных эпилепсией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27680161_rnd_8",
    "video_id": "record::c5e722ed-12e0-403a-96ce-81d733e5207c"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+