Подмосковные подростки избивали пенсионера молотком по голове и снимали на видео

Полицейские Подмосковья выясняют обстоятельства избиения мужчины. Об этом представители МВД по региону сообщили в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Лыткарино. По данным местных пабликов, трое подростков вломились в жилье пожилого человека и избивали его. На кадрах с места видно, как молодые люди наносят ему травмы ногами, пока он лежит на полу, прыгают на нем и бьют молотком по голове.

Отмечается, что несовершеннолетние также поджигали пенсионера и поливали водой.

«Юным извергам было настолько весело, что они это сняли, смонтировали и выложили в сеть», – сообщается в публикации.

Публикацию увидели сотрудники правоохранительных органов. Специалисты установили личности участников инцидента. Молодых людей опросили в присутствии законных представителей.

Сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий примут решение.

