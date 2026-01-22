Размер шрифта
Подмосковные подростки избивали пенсионера молотком по голове и снимали на видео

В Подмосковье подростков поймали за жестокое избиение пенсионера
Полицейские Подмосковья выясняют обстоятельства избиения мужчины. Об этом представители МВД по региону сообщили в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Лыткарино. По данным местных пабликов, трое подростков вломились в жилье пожилого человека и избивали его. На кадрах с места видно, как молодые люди наносят ему травмы ногами, пока он лежит на полу, прыгают на нем и бьют молотком по голове.

Отмечается, что несовершеннолетние также поджигали пенсионера и поливали водой.

«Юным извергам было настолько весело, что они это сняли, смонтировали и выложили в сеть», – сообщается в публикации.

Публикацию увидели сотрудники правоохранительных органов. Специалисты установили личности участников инцидента. Молодых людей опросили в присутствии законных представителей.

Сотрудники МВД проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий примут решение.

Ранее пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске.

